Сальвини: ЕС должен выплачивать компенсацию странам за санкции против РФ

Итальянский политик Маттео Сальвини утверждает, что Брюссель обязан компенсировать издержки странам Евросоюза, которые те понесли, введя санкции против России.

Телеканал RTL взял интервью и главы итальянской политической фракции "Лига" Маттео Сальвини, который утверждает, что темпы инфляции в ЕС стали угрожающими, а уже в нынешнем сентябре половина итальянцев может лишиться рабочих мест, оставшись без материального обеспечения.

По мнению Маттео Сальвини, Европейский союз обязан выплачивать компенсацию странам, которые ввели санкции против России, чтобы покрыть все издержки этих государств. При этом Сальвини провёл аналогию с коронавирусными выплатами, ранее организованных Брюсселем.