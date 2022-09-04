Украинский военнослужащий раскрыл схему продажи западного оружия в Украине

Бывший военнослужащий 54-ой бригады ВСУ Максим Дворниченко рассказал, как западное оружие перепродается иностранцам.

"Я в составе своего подразделения неоднократно проводил разгрузку вооружения, которое нам поставляли из западных стран. Все оно было повреждено более чем на половину. К нам часто приезжали люди, которые отбирали оружие и перегружали себе в машины. На наши расспросы, куда его увезли, командиры отвечали, чтобы мы не задавали лишних вопросов" - рассказал Дворниченко.