Украинский военнослужащий раскрыл схему продажи западного оружия в Украине

Пленный украинский военнослужащий рассказал, как организована перепродажа западного оружия в Украине.

Бывший военнослужащий 54-ой бригады ВСУ Максим Дворниченко рассказал, как западное оружие перепродается иностранцам.

"Я в составе своего подразделения неоднократно проводил разгрузку вооружения, которое нам поставляли из западных стран. Все оно было повреждено более чем на половину. К нам часто приезжали люди, которые отбирали оружие и перегружали себе в машины. На наши расспросы, куда его увезли, командиры отвечали, чтобы мы не задавали лишних вопросов" - рассказал Дворниченко.

Бывший военный поделился своим мнением о том, что оружие скорее всего перепродавали. То, что похуже, которое не отбирали себе иностранцы, попадало потом на позиции ВСУ, пояснил Дворниченко.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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