Украинский военнослужащий раскрыл схему продажи западного оружия в Украине
Пленный украинский военнослужащий рассказал, как организована перепродажа западного оружия в Украине.
Бывший военнослужащий 54-ой бригады ВСУ Максим Дворниченко рассказал, как западное оружие перепродается иностранцам.
"Я в составе своего подразделения неоднократно проводил разгрузку вооружения, которое нам поставляли из западных стран. Все оно было повреждено более чем на половину. К нам часто приезжали люди, которые отбирали оружие и перегружали себе в машины. На наши расспросы, куда его увезли, командиры отвечали, чтобы мы не задавали лишних вопросов" - рассказал Дворниченко.
Бывший военный поделился своим мнением о том, что оружие скорее всего перепродавали. То, что похуже, которое не отбирали себе иностранцы, попадало потом на позиции ВСУ, пояснил Дворниченко.
Опубликовано: Максим Алексеев
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