Путин: Россия — страна восходящего солнца

Президент РФ Владимир Путин объяснил почему Россия является страной восходящего солнца.

5 сентября президент России Владимир Путин во время своей встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» заявил о том, что Российскую Федерацию можно смело называть страной восходящего солнца, как обычно именуют Японию.

Путин пояснил, что географическое начало России – полуостров Камчатка, находится восточнее Японии, в то время как Новая Зеландия расположена ближе к востоку нежели привычная для всех людей страна восходящего солнца, но и восточнее её есть российские земли – Чукотский полуостров, который позволяет с уверенностью называть РФ страной восходящего солнца.