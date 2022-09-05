Путин: Россия — страна восходящего солнца
Президент РФ Владимир Путин объяснил почему Россия является страной восходящего солнца.
5 сентября президент России Владимир Путин во время своей встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» заявил о том, что Российскую Федерацию можно смело называть страной восходящего солнца, как обычно именуют Японию.
Путин пояснил, что географическое начало России – полуостров Камчатка, находится восточнее Японии, в то время как Новая Зеландия расположена ближе к востоку нежели привычная для всех людей страна восходящего солнца, но и восточнее её есть российские земли – Чукотский полуостров, который позволяет с уверенностью называть РФ страной восходящего солнца.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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