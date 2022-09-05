Путин отнял у Японии статус страны восходящего солнца, передав его России

Владимир Путин утверждает, что настоящей страной восходящего солнца является Россия, а не Япония.

По словам Владимира Путина, японцы ошибочно называют своё государство страной восходящего солнца, однако в действительности это не так. Владимир Путин напомнил, что восточнее Японии располагается Новая Зеландия, а ещё восточнее расположилась российская Чукотка.

Именно поэтому страной восходящего солнца является Россия, а не Япония, заявил Владимир Путин, посетивший молодёжный форум "Экосистема. Заповедный край".