Путин отнял у Японии статус страны восходящего солнца, передав его России
Владимир Путин утверждает, что настоящей страной восходящего солнца является Россия, а не Япония.
По словам Владимира Путина, японцы ошибочно называют своё государство страной восходящего солнца, однако в действительности это не так. Владимир Путин напомнил, что восточнее Японии располагается Новая Зеландия, а ещё восточнее расположилась российская Чукотка.
Именно поэтому страной восходящего солнца является Россия, а не Япония, заявил Владимир Путин, посетивший молодёжный форум "Экосистема. Заповедный край".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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