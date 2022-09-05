Путин высказался против сокращения поставок газа в Европу
Президент России прокомментировал возможность сокращения объемов поставок газа в Европу
Глава Российской Федерации Владимир Путин высказался о сокращении объемов поставок газа из России на Запад.
По словам Путина, сокращение поставок не приведет к решению экологических проблем в мире.
"Владимир Путин назвал сокращение поставок газа не лучшим вариантом решения проблем с экологией", - передают "Ведомости".
Также, отмечает российский президент, все страны мира желают сократить объемы выбросов в атмосферу Земли.
Однако, добавил Путин, для этого нужно предварительно готовит соответствующие предприятия.
Опубликовано: Николай Скира
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