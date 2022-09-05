МИД Казахстана заставил посла Украины извиниться за призыв убивать русских

Украинский посол в Казахстане принес извиниться за слова об убийстве русских.

Ранее посол Украины в Казахстане Врублевский выступил с крайне одиозным и громким заявлением.

Он заявил о необходимости физического уничтожения всех русских. Это не могло не спровоцировать негативную реакцию в стране.

Поэтому Министерство Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест из-за данного высказывания.

По всей видимости, ему было четко сказано о недопустимости такого рода высказываний.

Теперь же в МИД Казахстана сообщили, что Врублевский принес извинения за столь грубые слова.