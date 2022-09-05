МИД Казахстана заставил посла Украины извиниться за призыв убивать русских
Украинский посол в Казахстане принес извиниться за слова об убийстве русских.
Ранее посол Украины в Казахстане Врублевский выступил с крайне одиозным и громким заявлением.
Он заявил о необходимости физического уничтожения всех русских. Это не могло не спровоцировать негативную реакцию в стране.
Поэтому Министерство Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест из-за данного высказывания.
По всей видимости, ему было четко сказано о недопустимости такого рода высказываний.
Теперь же в МИД Казахстана сообщили, что Врублевский принес извинения за столь грубые слова.
Опубликовано: Николай Скира
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