Путин подписал новую концепцию внешней политики России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней гуманитарной политики.

В новой концепции говорится об увеличении попыток принижения значимости российской культуры, а также говорится о негативном влиянии глобализации.

"Глобализация не только обогащает культуры, но и ставит под угрозу самобытность", - говорится в новой концепции.

Также отмечается необходимость наращивать культурное влияние Российской Федерации в странах Центральной и Восточной Европы.

При этом есть оговорка о том, что для этого необходимо согласие непосредственно стран данного региона.