Путин подписал новую концепцию внешней политики России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней гуманитарной политики.
В новой концепции говорится об увеличении попыток принижения значимости российской культуры, а также говорится о негативном влиянии глобализации.
"Глобализация не только обогащает культуры, но и ставит под угрозу самобытность", - говорится в новой концепции.
Также отмечается необходимость наращивать культурное влияние Российской Федерации в странах Центральной и Восточной Европы.
При этом есть оговорка о том, что для этого необходимо согласие непосредственно стран данного региона.
Опубликовано: Николай Скира
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