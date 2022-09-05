Стремоусов: ВСУ были уничтожены в «огневых мешках» при наступлении на Херсон
Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о ликвидации группы украинских солдат на подступах к Херсону.
Вечером 5 сентября представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые силы Украины продолжают контрнаступление на Херсон, однако оно не пользуется успехом.
По данным Стремоусова, часть группировки ВСУ под Херсоном попала в так называемый "огневой мешок", где украинские солдаты были успешно ликвидированы.
Также Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон является русским городом и останется им, войдя в состав России по итогам референдума, который пройдёт в скором времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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