Боррель: Евросоюз завершит спецоперацию РФ с соблюдением суверенитета Украины
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель уверен, что Евросоюз в состоянии положить конец специальной военной операции армии России в Украине.
5 сентября лидер отдела Европейской дипломатии при Евросоюзе Жозеп Боррель публично заявил, что отныне Брюссель не стремится к тому, чтобы Украине неизбежно победила Россию на поле боя.
По мнению Борреля, теперь для Европейского союза важно, чтобы украинский кризис максимально быстро завершился любым путём, а Брюссель намерен и далее оказывать поддержку Киеву.
При этом Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз признает итоги российской спецоперации только в случае соблюдения суверенитета украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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