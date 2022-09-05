Российские власти приостанавливают референдум на Херсоне из-за боевых действий
Российское информационное агентство заявляет, что планы референдума приостановлены, поскольку украинские атаки на ключевой мост через Днепр оказывают давление на войска.
Назначенные Россией чиновники в оккупированной Херсонской области Украины заявляют, что они “приостанавливают” запланированный референдум о том, входить ли в состав России из-за нападений украинских силовиков.
Украина на прошлой неделе заявила, что начала наступление в нескольких направлениях в южном регионе, но с тех пор обнародовала мало подробностей и продолжает настаивать на “режиме тишины” по стратегическим соображениям.
Российское государственное информационное агентство Тасс сообщило, что глава властей Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что планы проведения референдума о присоединении к России были “приостановлены” из-за ситуации с безопасностью.
Опубликовано: Силивончик Алина
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