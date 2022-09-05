ООН осудила теракт у посольства России в Кабуле
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил произошедший в столице Афганистана Кабуле террористический акт, в результате которого погибли два российских дипломата.
В понедельник, 5 сентября 2022 года, официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал об отношении Антониу Гутерриша к произошедшему этим утром взрыву у российского посольства в Кабуле.
Согласно заявлению Дюжаррику, Генсек ООН Гуттериш «категорически осуждает» забравший жизни 2 представителей российской дипломатической миссии и нескольких афганцев в Кабуле террористический акт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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