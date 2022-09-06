Песков заявил, что Украина и другие страны нервничают накануне отчета МАГАТЭ по ЗАЭС

Запорожскую АЭС в Энергодаре миссия МАГАТЭ посетила 1 сентября и, по словам ее главы Рафаэля Гросси, собрала много информации.

Дмитрий Песков заявил, что Украина, а также многие другие страны, нервничают перед докладом МАГАТЭ, сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал РБК.

По словам пресс-секретаря президента РФ, украинская сторона успела высказать недовольство миссией, «потому что ей была представлена возможность увидеть все воочию, и сделать необходимые проверки».

Песков подчеркнул: Кремль ждет от доклада только правды, а также констатации реальной ситуации на территории ЗАЭС. Он отметил, что эксперты должны сообщить о существующих там «реальных угрозах».

Запорожскую АЭС в Энергодаре миссия МАГАТЭ посетила 1 сентября. Затем, в этот же день, часть делегации, включая главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехала с территории станции. По словам Гросси, эксперты за несколько часов сумели собрать много информации.

Сообщалось, что глава МАГАТЭ планирует 6 сентября озвучить отчет об итогах работы миссии на Запорожской АЭС.