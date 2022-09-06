Соцслужба Испании отобрала у россиянки детей, которые якобы были украдены из убитой украинской семьи
В Барселоне у россиянки Елены Ланг и ее мужа-швейцарца органы опеки изъяли двоих дочерей. Испанские власти утверждают, что дети были украдены у убитой украинской семьи.
Елена Ланг говорит, что ее дочерей уже три месяца содержат в ужасных условиях в здании с решетками на окнах и колючей проволокой по периметру.
Девочкам 6 и 9 лет, у одной из них серьезное хроническое заболевание и инвалидность. При этом ей не разрешают соблюдать диету, предписанную врачом, что может привести к опасным последствиям.
Ланг предоставила органам опеки врачебное заключение, но это не привело ни к какому результату.
К ребенку не допускают врачей, встречи с родителями детям также запрещены. Елена и ее супруг предъявили свидетельства о рождении детей и другие документы, однако убедить органы опеки в родстве им не удалось.
Ланг говорит, что место содержания ее дочерей даже хуже, чем тюрьма. Во время видеозвонка состояние девочек ужаснуло Елену.
Она обратилась в консульские органы и в СМИ. После поднятой шумихи местные власти объявили женщину невменяемой.
Елена боится оказаться в психиатрической лечебнице, но намерена продолжать борьбу и сделать все возможное, чтобы вернуть своих детей.
Опубликовано: Светлана Репина
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