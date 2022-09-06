Пентагон: войска США помогли Украине противодействовать России в воздухе

Замначальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот утверждает, что Пентагон помог ВСУ противодействовать российским военным в воздушном пространстве.

Представитель американского Пентагона Клинтон Хайнот утверждает, что Соединённые Штаты оказали исчерпывающую поддержку войскам Украины, помогая ВСУ противодействовать России в воздухе.

По словам Хайнота, украинский конфликт наглядно показал Китаю и России факт того, что американские военные технологии в состоянии давать эффективный отпор российским и китайским войскам как в воздухе, так и на земле и в воде.