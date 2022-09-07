ООН: США поддержали позицию Киева по Запорожской АЭС

США на заседании Совета Безопасности ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС, полностью возложив всю ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону.

Сегодня стало известно, что по инициативе России было созвано заседание Совбеза ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС выступавший на заседании сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис одобрил идею о создании вокруг АЭС демилитаризованной зоны. Но он потребовал передать станцию под контроль Киева, так как со слов политика военное присутствие России в этом районе подвергает станцию и весь регион серьезной опасности.

Однако Москва сожалеет, что в докладе Делаурентиса не указано с чьей стороны АЭС подвергается обстрелу. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркнули, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.