ФСБ опубликовало новые данные о причастности Украины к Волынской резне
Сотрудники ФСБ России рассекретили новые документы об участии украинцев в массовом геноциде поляков в ходе Волынской резни 1943 года.
Пресс-служба ФСБ России обнародовала новые документы, свидетельствующие о причастности украинцев к так называемой Волынской резне 1943 года, в ходе которой перешедшие на строну нацистов украинцы убили не менее 17 тысяч поляков в деревнях Волынской области Украины.
По данным ФСБ, новые полученные документы доказывают, что Волынская резня началась в селе Поросля Первая, где украинцы убили до 150 взрослых и детей среди польского населения, в то время как оккупационный режим нацистской Германии никак не препятствовал массовому убийству поляков украинцами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Саудовская Аравия снижает цены на нефть для Азии и Европы, но повышает для США
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Премьер-министр Сербии приехала в Косово и заявила о готовности пойти на компромисс
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон