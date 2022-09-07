ФСБ опубликовало новые данные о причастности Украины к Волынской резне

Сотрудники ФСБ России рассекретили новые документы об участии украинцев в массовом геноциде поляков в ходе Волынской резни 1943 года.

Пресс-служба ФСБ России обнародовала новые документы, свидетельствующие о причастности украинцев к так называемой Волынской резне 1943 года, в ходе которой перешедшие на строну нацистов украинцы убили не менее 17 тысяч поляков в деревнях Волынской области Украины.

По данным ФСБ, новые полученные документы доказывают, что Волынская резня началась в селе Поросля Первая, где украинцы убили до 150 взрослых и детей среди польского населения, в то время как оккупационный режим нацистской Германии никак не препятствовал массовому убийству поляков украинцами.