Минюст США обжалует решение суда предоставить Трампу независимого эксперта

Министерство юстиции США заявило, что обжалует решение федерального судьи разрешить назначение независимого эксперта для проверки документов, изъятых ФБР во время обыска в доме Дональда Трампа.

Трамп обратился в суд с просьбой назначить независимую третью сторону для изучения документов, изъятых во время беспрецедентной полицейской операции в доме политика, чтобы он мог определить, какие из них могут быть возвращены ему или классифицированы как «конфиденциальные». По его мнению, такие документы нельзя было бы использовать в расследованиях, направленных против Трампа.

Судья Эйлин Кэннон, которую сам Дональд Трамп назначил в 2020 году, 5 сентября решила удовлетворить его просьбу, что стало удачей для экс-президента.

Помимо объявления о предстоящей апелляции, Министерство юстиции попросило приостановить действие постановления судьи, запрещающего властям доступ к сверхсекретным документам в ходе их расследования. Эти документы принадлежат исполнительной власти, а не бывшему президенту, утверждают юристы министерства.

Министерство решительно возражало против назначения независимой третьей стороны, полагая, что это может заблокировать доступ следователей к документам. «и нанесет серьезный ущерб интересам правительства, включая национальную безопасность».

Дональд Трамп отреагировал на оглашение апелляции министерства. ФБР и Департамент «потратят миллионы долларов и много времени и энергии на призывы… вместо того, чтобы бороться с рекордной коррупцией и преступностью, которые разворачиваются на наших глазах», — написал он в своей социальной сети Truth.