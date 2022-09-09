Андрей Данилко не осуждает Лорак и Королеву, покинувших Украину
Популярный украинский артист Данилко нормально относится к выбору коллег по цеху, покинувших Украину и переехавших в Россию с началом СВО.
Наташа Королева, Ани Лорак и Регина Тодоренко, которые переехали жить в Россию не вызывают у Андрея Данилко (Верка Сердючка) плохих эмоций, это всего лишь их выбор.
«Не осуждаю их, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю», — отметил артист в одном из шоу в Ютуб.
После 24 февраля Данилко принял решение остаться на родине и поддерживает украинцев своими концертами.
Тем не менее, сам артист утверждает, что перестал поддерживать любые отношения со звездами, которые перебрались в Россию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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