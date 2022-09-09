Песков: Путин не поедет в Британию на похороны Елизаветы II
Дмитрий Песков утверждает, что вариант личной поездки Владимира Путина в Великобританию для присутствия на похоронах Елизаветы II не обсуждается.
9 сентября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет в Великобританию и не будет присутствовать на похоронах скончавшейся вчера королевы Елизаветы II, однако на церемонии будут представители России в соответствии с установленным протоколом.
Днём ранее Владимир Путин адресовал траурную телеграмму принцу Чарльзу, который стал королём Великобритании с именем Карл III после смерти своей матери Елизаветы II.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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