Ургант исполнил песню в поддержку спецоперации России в Украине
Шоумен Иван Ургант, который пробует себя в качестве певца, исполнил песню в поддержку спецоперации России в Украине, вместе с коллегами по проекту "ПрожекторПерисХилтон" Сергеем Светлаковым и Александром Цекало. Произошло это несколько лет назад.
В сети распространилось видео, где ведущий телевидения Иван Ургант, юморист Сергей Светлаков и шоумен Александр Цекало исполняют композицию под названием "Давай закурим" на шоу "ПрожекторПерисХилтон".
Опубликовал этот ролик в своём Телеграм-канале отечественный журналист Антон Красовский.
Слова песни такие:
"Нас опять Одесса встретит, как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять.
Славную Каховку, город Николаев.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать".
В композиции поётся о том, как российские солдаты двигаются в направлении Западной Украины. Красовский дополнил виде архивными снимками проведения спецоперации на Донбассе.
Журналист подытожил: "Иван Андреевич Ургант - оказывается - пророчески поддерживал спецоперацию еще много лет назад".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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