Ургант исполнил песню в поддержку спецоперации России в Украине

Шоумен Иван Ургант, который пробует себя в качестве певца, исполнил песню в поддержку спецоперации России в Украине, вместе с коллегами по проекту "ПрожекторПерисХилтон" Сергеем Светлаковым и Александром Цекало. Произошло это несколько лет назад.

В сети распространилось видео, где ведущий телевидения Иван Ургант, юморист Сергей Светлаков и шоумен Александр Цекало исполняют композицию под названием "Давай закурим" на шоу "ПрожекторПерисХилтон".

Опубликовал этот ролик в своём Телеграм-канале отечественный журналист Антон Красовский.

Слова песни такие:

"Нас опять Одесса встретит, как хозяев,

Звезды Черноморья будут нам сиять.

Славную Каховку, город Николаев.

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать".

В композиции поётся о том, как российские солдаты двигаются в направлении Западной Украины. Красовский дополнил виде архивными снимками проведения спецоперации на Донбассе.

Журналист подытожил: "Иван Андреевич Ургант - оказывается - пророчески поддерживал спецоперацию еще много лет назад".