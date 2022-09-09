Минобороны РФ заявило о переброске подкреплений в Харьковскую область, где идут тяжелые бои с ВСУ
Российское Минобороны показало кадры прибытия подкреплений в Харьковскую область.
Министерство обороны Российской Федерации заявило о переброске подкреплений в Харьковскую область.
В Харьковской области уже более суток идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины также стягивают туда свои резервы.
Кадры переброски подкреплений российским частям показали в телеграм-канале издания "Известия".
"ВСУ подтянули все резервы в Харьковскую область, у них "тысячные" потери, заявил глава администрации. По его словам, главная цель украинских военных — показать картинку Западу, везде поднять флаг и отснять видео. Однако никто не говорит о том, что происходит после", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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