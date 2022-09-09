Столтенберг: НАТО допускает исчезновение Украины в конце боевых действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина рискует исчезнуть как государство в случае прекращения военного сопротивления российской спецоперации.

9 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что администрация НАТО допускает вариант исчезновения Украины как суверенного государства в случае, если Киев вернётся к мирным переговорам с Россией и откажется от ведения боевых действий.

Примечательно, что ранее глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель также сообщил, что в Евросоюзе надеются на то, что Украина закончит конфликт с Россией на поле боя.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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