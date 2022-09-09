ВС России перебрасывает подкрепление к Харькову после контрнаступления ВСУ
Украинская армия заявила о прорыве позиций союзных войск на восточном фронте, информацию подтвердили командиры подразделений ВС России.
Российские военные подтверждают прорыв ВСУ в ряде направлений на восточном фронте.
В ответ ВС России направили бронетехнику и артиллерию в качестве подкрепления в район Харькова.
Сообщается, что для сил коалиции СВО существует реальный шанс нанести контрудар в ближайшее время по растянутым флангам противника и восстановить паритет на этом направлении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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