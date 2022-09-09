ВС России перебрасывает подкрепление к Харькову после контрнаступления ВСУ

Украинская армия заявила о прорыве позиций союзных войск на восточном фронте, информацию подтвердили командиры подразделений ВС России.

Российские военные подтверждают прорыв ВСУ в ряде направлений на восточном фронте.

В ответ ВС России направили бронетехнику и артиллерию в качестве подкрепления в район Харькова.

Сообщается, что для сил коалиции СВО существует реальный шанс нанести контрудар в ближайшее время по растянутым флангам противника и восстановить паритет на этом направлении.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 


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