Минобороны РФ: войска России уничтожили одну РСЗО HIMARS и гаубицу в M777

Министерство обороны России сообщило о ликвидации одной единицы РСЗО HIMARS и гаубицы M777, стоявших на балансе ВСУ.

В пятницу пресс-секретарь Министерство обороны России по вопросам спецоперации на Украине Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили одну реактивную систему залпового огня HIMARS в городе Червоный Донец Харьковской области. Ранее данная установка была передана Киеву из США.

Также Конашенков утверждает, что прицельным ударом военно-космических сил России была ликвидирована американская гаубица M777 в Запорожской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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