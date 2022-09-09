Минобороны РФ: войска России уничтожили одну РСЗО HIMARS и гаубицу в M777
Министерство обороны России сообщило о ликвидации одной единицы РСЗО HIMARS и гаубицы M777, стоявших на балансе ВСУ.
В пятницу пресс-секретарь Министерство обороны России по вопросам спецоперации на Украине Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили одну реактивную систему залпового огня HIMARS в городе Червоный Донец Харьковской области. Ранее данная установка была передана Киеву из США.
Также Конашенков утверждает, что прицельным ударом военно-космических сил России была ликвидирована американская гаубица M777 в Запорожской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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