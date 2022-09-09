Украина будет продавать Польше электроэнергию с Хмельницкой АЭС
Премьер-министр Матеуш Моравецки в пятницу, 9 сентября после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил его за готовность продавать электроэнергию с Хмельницкой АЭС Польше, сообщает tvp.info.
На пресс-конференции Зеленский заявил, что Польша и Латвия являются стабильными партнерами, которые поддерживают позицию Киева в ЕС, и поблагодарил их за помощь в разблокировании финансовой помощи Украине.
"Сегодня мы также обсудили вопросы финансового обеспечения. Я благодарен нашим партнерам за то, что они поддерживают позицию Украины в Европейском Союзе, помогают разблокировать макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро", - сказал президент Украины.
Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Моравецки призвал Еврокомиссию как можно скорее предоставить Украине обещанную еще в июне помощь в размере 9 млрд евро.
Он указал, что Польша, страны Балтии и Чехия наиболее активны в ЕС в переговорах с Еврокомиссией об организации финансовой поддержки Украины, с одной стороны и о самых жестких санкциях против России с другой.
Опубликовано: Николай Скира
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