Украина будет продавать Польше электроэнергию с Хмельницкой АЭС

Премьер-министр Матеуш Моравецки в пятницу, 9 сентября после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил его за готовность продавать электроэнергию с Хмельницкой АЭС Польше, сообщает tvp.info.

На пресс-конференции Зеленский заявил, что Польша и Латвия являются стабильными партнерами, которые поддерживают позицию Киева в ЕС, и поблагодарил их за помощь в разблокировании финансовой помощи Украине.

"Сегодня мы также обсудили вопросы финансового обеспечения. Я благодарен нашим партнерам за то, что они поддерживают позицию Украины в Европейском Союзе, помогают разблокировать макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро", - сказал президент Украины.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Моравецки призвал Еврокомиссию как можно скорее предоставить Украине обещанную еще в июне помощь в размере 9 млрд евро.

Он указал, что Польша, страны Балтии и Чехия наиболее активны в ЕС в переговорах с Еврокомиссией об организации финансовой поддержки Украины, с одной стороны и о самых жестких санкциях против России с другой.