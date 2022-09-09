Байден подтвердил, что поедет на похороны Елизаветы II
Президент США Джо Байден лично подтвердил, что отправится в Великобританию на похороны Елизаветы II.
9 сентября 2022 года президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме подтвердил журналистам свои планы по посещению похорон Елизаветы II, которая скончалась вчера вечером в возрасте 96 лет.
Напомним, что в прошлом году Байден вместе с первой леди США посетил Виндзорском замке после окончания саммита G7, где покойная королева Великобритании Елизавета II приняла американского лидера и его супругу на послеполуденный чай.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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