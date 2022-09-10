Зеленский заявил о 30 «освобожденных» населенных пунктах на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 30 отвоеванных населенных пунктах в Харьковской области.

«Везде мы возвращаем украинский флаг и защиту для нашего народа», — сказал он в своем вечернем видеообращении. Однако "ожесточенные бои" продолжались как в Донбассе, так и на юге страны, заявил президент.

В четверг Зеленский подтвердил, что ВСУ удалось частично занять уездный город Балаклею в Харьковской области. Наступление продолжается в направлении города Купянска, через который проходит несколько железнодорожных и автомобильных линий.

Россия в то же время объявила об эвакуации в подконтрольных населенных пунктах в Харьковской области. В первую очередь подлежат эвакуации Изюм и Купянск, сообщил глава военной администрации Виталий Ганчев. Под обстрелом находится город Великий Бурлук, где мирное население также должно быть вывезено в безопасное место.

Ночью в субботу были нанесены авиаудары по регионам на юге и востоке Украины.