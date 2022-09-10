Минфин США объявил, что все компании, которые сотрудничают с Россией, будут наказаны
Штаты намерены наказывать все компании, которые нарушают или обходят антироссийские санкции.
Соединенные Штаты Америки намерены реагировать на все случаи обхода или нарушения санкций против Российской Федерации.
Так, Министерство финансов США объявило, что все компании, нарушающие санкции, будут наказаны.
Также в американском минфине отметили, что наказывать будут не только юридические, но и физические лица, обходящие санкции.
"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", - говорится в сообщении Минфина.
Опубликовано: Николай Скира
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