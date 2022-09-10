Польские пограничники задержали двух украинцев за перевозку нелегалов на Запад

Пограничная служба Польши опубликовала очередной отчет о ситуации на польско-белорусской и польско-литовской границе, сообщает агентство PAP.

В пятницу, 9 сентября, 32 человека пытались нелегально попасть в Польшу. Среди них были граждане Ирака, Сирии и Йемена.

Сотрудники отделения погранслужбы в Черемше задержали контрабандиста, который должен был осуществить провоз мигрантов. Гражданин Украины приехал за группой из восьми сирийцев, которых он должен был вывезти в Германию.

Еще один курьер был задержан 8 сентября в Августове. Пограничная служба приняла решение проверить автомобиль Renault на эстонской регистрации, которым управлял гражданин Украины. Выяснилось, что мужчина перевозил четырех граждан Сирии.

"Проверка законности пребывания показала, что все перевезенные иностранцы незаконно пересекли литовско-польскую. Иностранцы в возрасте от 21 до 40 лет не имели документов, разрешающих им въезд и пребывание в нашей стране", — сообщается.

Иностранцы будут переданы литовской стороне. Украинцу грозит суд за организацию незаконного пересечения границы.

Подляская пограничная служба подчеркивает, что несмотря на суровые наказания, есть много людей, которые берут на себя перевозку нелегальных мигрантов. К четвергу, 8 сентября, сотрудники Подлясья задержали 243 пособника в организации незаконного пересечения границы: 147 на границе с Беларусью и 96 на границе с Литвой.