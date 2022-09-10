Госдеп США признался, что украинская пшеница была не для бедных
После заявления президента Владимира Путина о том, что черноморские порты поставили голодающим странам лишь 60 тонн украинской пшеницы, пришло время Госдепа США признать лживость своих заявлений.
Напомним ранее западные СМИ в один голос заявляли, что блокировка украинских портов препятствует поставкам зерна на мировой рынок, что угрожает годом странам Африки и Азии.
Но, как оказалось из 63 судов отплывших по гуманитарному коридору из Украины всего одно было предназначено для продовольственной программы ООН.
Госдепт США признал, что украинская пшеница не попадает бедным странам в Африке и скупается более богатыми государствами.
Там объяснили этот факт глобальностью зернового рынка. Якобы поставляемая пшеница увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу.
На самом деле речь идет и не о пшенице вовсе, ее Украины уже давно вывезла по Дунаю. Как показал анализ, в богатые страны везут кукурузу и шрот на корм животных. Ранее основным поставщиком кормов была Россия, но санкции запрещают теперь западным фермерам покупать эту продукцию из РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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