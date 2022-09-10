Пятерых российских депутатов будут судить за обвинение Путина в госизмене

В России будут судить нескольких депутатов за попытку привлечь Путина к ответственности.

В Российской Федерации будут судить нескольких нескольких муниципальных депутатов за обвинения в адрес президента России.

На депутатов Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Дмитрия Палюгу, Ивана Чеботаря и Анну Киселёву из "Смольнинского" муниципального образования завели административные дела о дискредитации Вооруженных сил.

Их могут наказать штрафом в размере до пятидесяти тысяч российских рублей.

Ранее питерские депутаты предложили Госдуме «отстранить от власти Владимира Путина из-за проведения боевых действий на территории Украины.