Пятерых российских депутатов будут судить за обвинение Путина в госизмене
В России будут судить нескольких депутатов за попытку привлечь Путина к ответственности.
В Российской Федерации будут судить нескольких нескольких муниципальных депутатов за обвинения в адрес президента России.
На депутатов Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Дмитрия Палюгу, Ивана Чеботаря и Анну Киселёву из "Смольнинского" муниципального образования завели административные дела о дискредитации Вооруженных сил.
Их могут наказать штрафом в размере до пятидесяти тысяч российских рублей.
Ранее питерские депутаты предложили Госдуме «отстранить от власти Владимира Путина из-за проведения боевых действий на территории Украины.
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О столь одиозном обвинении в адрес российского президента депутат Юферев рассказал в своих социальных сетях.
В обращении члены совета муниципального образования "Смольнинское" отметили, что "спецоперация привела к экономическим проблемам и расширению НАТО на восток, а Украина получила вооружение, которое грозит безопасности России"
Опубликовано: Николай Скира
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