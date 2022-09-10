ВСУ начали помечать свою технику белыми крестами
Украинские войска начали помечать свою военную технику крестами белого цвета.
Вооруженные силы Украины начали помечать свою военную технику.
Соответствующие фотографии начали в последнее время на просторах интернета. Однако, это не касается всех частей.
Фотографии были сделаны в районах, в которых ведется контранаступление украинских войск в Харьковской области.
Опубликовано: Николай Скира
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