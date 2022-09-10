ВСУ начали помечать свою технику белыми крестами

Украинские войска начали помечать свою военную технику крестами белого цвета.

Вооруженные силы Украины начали помечать свою военную технику.

Соответствующие фотографии начали в последнее время на просторах интернета. Однако, это не касается всех частей.

Фотографии были сделаны в районах, в которых ведется контранаступление украинских войск в Харьковской области.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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