Минобороны РФ: российские войска из Балаклеи и Изюма переброшены в ДНР
Министерство обороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске их в ДНР.
10 сентября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что изюмско-балаклейская группировка российских войск в ходе спецоперации была переброшена на территорию Донецкой Народной Республики.
Конашенков отметил, что за прошедшие три дня служащие ВС РФ в районе Балаклеи и Изюма успешно провели операцию по стратегическому отступлению с занимаемых огневых позиций, уничтожив не менее двух тысяч бойцов и иностранных наёмников ВСУ, чтобы предотвратить потери в рядах российской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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