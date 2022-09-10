Минобороны РФ: российские войска из Балаклеи и Изюма переброшены в ДНР

Министерство обороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске их в ДНР.

10 сентября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что изюмско-балаклейская группировка российских войск в ходе спецоперации была переброшена на территорию Донецкой Народной Республики.

Конашенков отметил, что за прошедшие три дня служащие ВС РФ в районе Балаклеи и Изюма успешно провели операцию по стратегическому отступлению с занимаемых огневых позиций, уничтожив не менее двух тысяч бойцов и иностранных наёмников ВСУ, чтобы предотвратить потери в рядах российской армии.