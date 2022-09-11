В Лондоне начались протесты после смерти темнокожего мужчины, убитого полицией
Демонстранты собрались в Лондоне в субботу, 10 сентября, после смерти молодого темнокожего мужчины, убитого полицией.
Сотни людей протестовали в субботу, 10 сентября, перед Скотленд-Ярдом в Лондоне после смерти молодого темнокожего мужчины, застреленного полицией, его семья требует увольнения ответственного за это полицейского.
24-летний Крис Каба был убит полицией в понедельник вечером на юго-западе Лондона, когда его машину преследовал патруль.
По данным Департамента полиции Великобритании (IOPC), был произведен выстрел, и безоружный Крис Каба был ранен, а затем скончался в больнице.
Его семья призвала к расследованию убийства, задав вопрос, «был бы мертв ли Крис Каба, если бы он не был черным».
По данным следствия начатого IOPC в пятницу, его номерной знак был обнаружен камерой, которая сообщила, что автомобиль был связан с инцидентом с применением огнестрельного оружия в предыдущие дни.
«Семья приветствует решение IOPC, хотя и запоздалое, начать расследование убийства и дисциплинарное расследование в отношении этого полицейского», — заявил в субботу адвокат родственников Криса Кабы.
Два года назад арест темнокожего спортсмена Рикардо Дос Сантоса, его партнера и их ребенка в разгар движения Black Lives Matter в США вызвал скандал.
Это привело к началу обширного расследования расовой дискриминации в полиции, завершившегося дисциплинарным разбирательством в отношении пяти агентов.
С тех пор бывший глава Скотланд-Ярда Крессида Дик подала в отставку в феврале после изобличительного отчета IOPC, указывающего на расистское, женоненавистническое и дискриминационное поведение в ее подразделениях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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