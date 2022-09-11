Авторитетное издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщает, что ВСУ усилил обмен разведданными со спецслужбами и разведкой США начиная с конца лета 2022 года.

По данным издания, американская разведка активно помогала ВСУ готовить контрнаступление на несколько районов. Именно данные разведки США помогли украинской армии продвинуться вперед на несколько десятков километров на северо-востоке страны за последние несколько дней.

Источники утверждают, что на протяжении всей специальной военной операции России в Украине, разведка США предоставляла информацию для ВСУ о расположении командных пунктов ВС РФ, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях.

The New York Times не уточняет, какую именно информацию предоставляла разведка США для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой отметил, что украинская армия продвигается быстрее, чем это ожидали в США.

Между тем Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что российская армия не отступает, а перегруппировывается, как и было задумано изначально. Цель перегруппировки — отвлечение внимания ВСУ от ключевых объектов, а задачи были выполнены успешно.