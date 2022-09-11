Сотрудники ФБР при обыске у Трампа вели себя как гестаповцы

Репортер Чарли Кирк в своем аккаунте твиттер дал слово Стиву Бэннону, который поведал, как проходили обыски у Трампа и его сторонников.

Согласно словам Бэннона сотрудники ФБР не утруждали себя соблюдением законности, выбивали двери, валили на землю людей, изымали различные секретные документы и вообще, действовали в лучших традициях гестапо.

Несмотря на то, что кроме самого Трампа, обыски были учинены еще 35 его видным сторонникам, явных доказательств преступной деятельности бывшего президента сотрудникам ФБР обнаружить не удалось. Пока не удалось.