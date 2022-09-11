В США отдают дань памяти погибшим в терактах 11 сентября на Нью-Йорк и Пентагон

В воскресенье американцы отдают дань памяти погибшим в терактах 11 сентября. Основные торжества по случаю 21-й годовщины терактов пройдут в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Президент Джо Байден посетит Мемориальный мемориал в Пентагоне.

Празднование в Нью-Йорке 21-й годовщины терактов 11 сентября пройдет в мемориальном парке на месте, где когда-то стояли башни Всемирного торгового центра. Среди деревьев есть два квадратных бассейна, по стенам которых стекает вода. Имена почти 3000 человек, погибших в результате терактов, выгравированы на окружающих их мемориальных досках.

В 8:46 по местному времени — в то время, когда первый из угнанных самолетов врезался в Северную башню — прозвонят в колокола, и толпа почтит память павших минутой молчания. После этого по традиции будут зачитаны имена всех пострадавших. Вице-президент Камала Харрис примет участие в торжествах в Нью-Йорке.

Президент Джо Байден отправится в Пентагон, где выступит с речью перед американцами. Первая леди США Джилл Байден прибудет в Шанксвилл, штат Пенсильвания, где разбился четвертый угнанный самолет рейса 93 United Airlines. Концерты, мессы и митинги у мемориалов бомбежек пройдут в воскресенье в тысячах американских городов и поселков.

11 сентября 2001 года в 8:46 утра по нью-йоркскому времени Боинг-767 ( рейс 11) с 92 пассажирами на борту врезался в верхние этажи одного из двух небоскребов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Через десяток минут самолет (рейс 175) с 65 людьми врезался в среднюю часть второго небоскреба. Здания рухнули. Третий угнанный Boeing 757 (рейс 77) с 64 людьми на борту врезался в здание Пентагона в 9:37.

Четвертый самолет (рейс 93) с 44 людьми разбился через несколько минут после 10:00 в Пенсильвании. Ранее на борту произошла драка между пассажирами и угонщиками, зафиксированная магнитофоном в кабине самолета. Угонщики, скорее всего, намеревались направить машину к Белому дому или Капитолию.

После проведенных исследований было установлено, что всего в результате четырех умышленных авиакатастроф в теракте погибли 2973 человека. Кроме того, 19 похитителей были убиты. 26 человек до сих пор официально числятся пропавшими без вести. При установлении числа жертв и их личности впервые в истории массово использовалась проверка генетического материала, так как это был единственный способ идентифицировать останки жертв.

В ходе спасательной операции после терактов погибли 412 спасателей. Более 91 000 человек подверглись воздействию ряда вредных для здоровья факторов. На сегодняшний день почти 3,5 тысячи из них умерли, еще многие страдают серьезными проблемами со здоровьем: заболеваниями органов дыхания и пищеварения, раком и психическими расстройствами. На сегодняшний день задокументировано более 2,5 тысяч случаев.

Торговый центр WTC в Нью-Йорке был построен в 1966-1973 годах. Комплекс состоял из семи зданий, самыми высокими из которых были две башни-близнецы, получившие название "Башни-близнецы". Эти строения имели 110 этажей, а их высота составляла - 415 и 417 метров. В ВТЦ работало около 25 000 человек.

В 10-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке для публики был открыт мемориал, посвященный жертвам. Он имеет форму двух прудов, в которых вода находится в постоянном движении. На стенах имена жертв. Также был открыт Национальный мемориальный музей 11 сентября.