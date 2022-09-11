Байден заявил, что знает о контрнаступлении ВСУ
Американский лидер сообщил СМИ, что ему известно о том, что ВСУ проводит контрнаступление.
На просьбу прокомментировать эту информацию, Джо Байден ответил, что не хотел бы этого делать, так как ситуация развивается.
Напомним, что изюмско-балаклейская группировка ВС России, по заявлению Минобороны РФ, проводит перегруппировку и выравнивает восточный фронт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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