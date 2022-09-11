ВСУ потеряли в прорыве около 12 тысяч боевиков
ВСУ в контрнаступлении на Харьковщине потеряли не менее 12 тысяч военных, сообщает портал Avia.pro.
Украинским военным контрнаступление далось слишком большой ценой, пишет источник.
Подразделения, которые участвовали в прорыве на балаклейско-изюмском участке фронта потеряли не менее 12 тысяч человек.
Отмечается, что третья часть, около 4 тысяч, безвозвратные потери, а остальные с тяжёлыми ранениями доставлены в медучреждения на западе Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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