ВСУ потеряли в прорыве около 12 тысяч боевиков

ВСУ в контрнаступлении на Харьковщине потеряли не менее 12 тысяч военных, сообщает портал Avia.pro.

Украинским военным контрнаступление далось слишком большой ценой, пишет источник.

Подразделения, которые участвовали в прорыве на балаклейско-изюмском участке фронта потеряли не менее 12 тысяч человек.

Отмечается, что третья часть, около 4 тысяч, безвозвратные потери, а остальные с тяжёлыми ранениями доставлены в медучреждения на западе Украины.