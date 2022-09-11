Украина критикует МВФ за слишком медленное предоставление помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскритиковал медленные успехи Международного валютного фонда в продвижении нового пакета помощи его стране.

Он отдал должное МВФ за его обширную поддержку Украины в прошлом, в том числе в 2014-2015 годах.

При этом он уточнил, что базирующийся в Вашингтоне кредитор был слишком медленным, чтобы заключить новую сделку сейчас, в непростые для Украины времена.

Киев официально подал заявку на новую кредитную программу МВФ в августе и надеялся получить первоначальную выплату уже в ноябре.

Правительство Украины не предоставило подробностей о новом кредите, который оно запрашивает у МВФ. Ранее глава Центробанка Кирилл Шевченко сообщил Рейтер, что Киев ищет до 20 миллиардов долларов.

Проблемой фонда является неопределенность, связанная с военным конфликтом. Пока неясно, какое влияние он окажет на экономику Украины, не говоря уже о том, как долго продлится противостояние.

МВФ предоставил Украине 1,4 млрд долларов в качестве срочного финансирования для укрепления ее государственных финансов в марте.

Но стране нужно больше, поскольку, по оценкам правительства, она сталкивается с бюджетным дефицитом в размере до 5 млрд долларов в месяц. Кроме того, к 2024 году Киев должен погасить долг МВФ на сумму около 4 млрд долларов.