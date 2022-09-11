США чтят память жертв теракта 11 сентября, 21 год спустя

В это воскресенье американцы почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, самых страшных в истории США.

Американцы в воскресенье почтили память почти 3000 человек, погибших в результате самых страшных терактов в истории 11 сентября 2001 года, которые глубоко травмировали их страну.

В Нью-Йорке толпа, собравшаяся возле впечатляющего мемориального музея на Манхэттене, замолчала на две минуты, отмечая точные моменты, когда два самолета, угнанных исламистскими коммандос, врезались в башни Всемирного торгового центра.

В аудитории вице-президент Камала Харрис выслушала очень длинный список имен жертв. Президент Джо Байден принял участие в другой церемонии в Пентагоне.