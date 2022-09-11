Великобритания опровергла заявление Путина об экспорте украинского зерна в бедные страны

Великобритания отвергла заявление президента России Владимира Путина о том, что лишь небольшая часть зерна, экспортируемого из Украины в рамках международной сделки, направляется в бедные страны.

Путин заявил, что только два из 87 судов, перевозящих 60 000 тонн продукции, отправились в бедные страны.

Такое заявление он сделал в среду, но не указал, из каких источников получены данные сведения.

Соглашение о разрешении экспорта зерна из украинских портов Черного моря при посредничестве ООН и Турции вступило в силу в прошлом месяце.

Ссылаясь на данные ООН, министерство обороны Великобритании заявило, что около 30% зерна, экспортируемого в рамках сделки, было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода.

По данным организации, речь идет о развивающихся странах Африки, Ближнего Востока и Азии.

В британской разведке считают заявление российской стороны дезинформацией.

По мнению представителей ведомства, таким способом Россия пытается снять с себя вину за продовольственный кризис.