Великобритания опровергла заявление Путина об экспорте украинского зерна в бедные страны
Великобритания отвергла заявление президента России Владимира Путина о том, что лишь небольшая часть зерна, экспортируемого из Украины в рамках международной сделки, направляется в бедные страны.
Путин заявил, что только два из 87 судов, перевозящих 60 000 тонн продукции, отправились в бедные страны.
Такое заявление он сделал в среду, но не указал, из каких источников получены данные сведения.
Соглашение о разрешении экспорта зерна из украинских портов Черного моря при посредничестве ООН и Турции вступило в силу в прошлом месяце.
Ссылаясь на данные ООН, министерство обороны Великобритании заявило, что около 30% зерна, экспортируемого в рамках сделки, было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода.
По данным организации, речь идет о развивающихся странах Африки, Ближнего Востока и Азии.
В британской разведке считают заявление российской стороны дезинформацией.
По мнению представителей ведомства, таким способом Россия пытается снять с себя вину за продовольственный кризис.
Опубликовано: Светлана Ткаченко
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