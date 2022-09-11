Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС

Владимир Путин говорил с Эммануэлем Макроном по телефону об украинской АЭС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Кремль.

По данным российской стороны, президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию с безопасностью в Запорожье. В телефонном интервью оба лидера выразили готовность к "неполитическому сотрудничеству" по этому вопросу с участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое заявление опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что "российская сторона обратила внимание на регулярные украинские удары по объектам электростанций, в том числе по могильнику радиоактивных отходов, которые имеют катастрофические последствия".

Президент России также проинформировал президента Франции "о действиях российских специалистов по обеспечению физической защиты станций и подчеркнул необходимость воздействия на киевские власти, чтобы обстрелы станций были немедленно прекращены".

Напомним, Россия и Украина обвиняют друг друга в стрельбе по АЭС, а власти второй уже давно бьют тревогу по поводу опасности, которую представляют россияне на Запорожской АЭС. Электростанция в Запорожье оккупирована ВС РФ с 4 марта 2022 года.

В разговоре с Макроном Путин также обратил внимание на ситуацию на Донбассе. Он заявил, что украинские силы "используя оружие, предоставленное странами Запада, продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в городах Донбасса, в результате чего страдают мирные жители".

Президент Франции заявил, что захват электростанции российскими войсками является главной причиной опасности в Запорожье. В заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон попросил Путина вывести свои тяжелые и легкие вооружения и что Москва должна "следовать рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)".

В воскресенье, 11 сентября, украинский "Энергоатом" сообщил об отключении от электросети последнего действующего, 6-го энергоблока Запорожской АЭС.