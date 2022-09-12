ФСБ предотвратила теракты в Херсонской области и правительстве Крыма
Агенты ФСБ пресекли попытку теракта украинских диверсантов на территории Крыма и Херсонской области.
Утром 12 сентября пресс-служба ФСБ России сообщила, что накануне агенты ведомства выявили куратора из СБУ, который вербовал членов украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Херсонской области и Крыма.
По данным ФСБ, в Крыму и Херсоне были задержаны пособники Службы безопасности Украины, которые планировали покушение на администрацию Херсона и крымское правительство.
При задержании у подозреваемых были изъяты средства для совершения преступления, а сами арестованные дали признательные показания в желании совершить теракт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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