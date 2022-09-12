Госдеп США связал блэкауты в Украине с действиями России в ходе СВО
Представитель американского Госдепа Нед Прайс уверен, что массовое отключение электричества в Украине связано с российской спецоперацией.
Утром 12 сентября госсекретарь Соединённых Штатов Нед Прайс публично заявил, что вчерашнее массовое отключение электричества в Украине является якобы следствием того, что Военно-космические силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре.
Прайс не приведя никаких доказательств сообщил, что США осуждают такую тактику ведения боевых действий и призывают Москву не атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, сосредоточившись только на военных объектах Киева и страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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