Трое российских солдат пострадали после атаки украинского БПЛА на КПП в Брянской области

Три солдата Вооруженных сил России получили ранения из-за атаки украинского дрона.

Украинский дрон нанес удар по территории Брянской области Российской Федерации.

Как сообщается, 21-летний рядовой получил несколько осколочных ранений в область головы, а также шеи и рук.

Еще двое бойцов Вооруженных сил России отделались контузиями.

Атака производилась на контрольно-пропускной пункт "Зерново". Это случилось 10 сентября в шесть часов утра.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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