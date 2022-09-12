Трое российских солдат пострадали после атаки украинского БПЛА на КПП в Брянской области

Три солдата Вооруженных сил России получили ранения из-за атаки украинского дрона.

Украинский дрон нанес удар по территории Брянской области Российской Федерации.

Как сообщается, 21-летний рядовой получил несколько осколочных ранений в область головы, а также шеи и рук.

Еще двое бойцов Вооруженных сил России отделались контузиями.

Атака производилась на контрольно-пропускной пункт "Зерново". Это случилось 10 сентября в шесть часов утра.