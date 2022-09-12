Трое российских солдат пострадали после атаки украинского БПЛА на КПП в Брянской области
Три солдата Вооруженных сил России получили ранения из-за атаки украинского дрона.
Украинский дрон нанес удар по территории Брянской области Российской Федерации.
Как сообщается, 21-летний рядовой получил несколько осколочных ранений в область головы, а также шеи и рук.
Еще двое бойцов Вооруженных сил России отделались контузиями.
Атака производилась на контрольно-пропускной пункт "Зерново". Это случилось 10 сентября в шесть часов утра.
Опубликовано: Николай Скира
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