Издание Aydinlik уведомляет, что бывший турецкий посол Тугай Улучевик просит вызвать в МИД Турции украинского коллегу в связи с усилением антитурецкой кампании в Киеве.

12 сентября бывший посол в Турции угай Улучевик сообщил, что в Украине создали сайт, который призывает Анкару ввести санкции против бизнесменов собственной страны за то, что они не присоединились к антироссийским санкциям Запада после начала специальной военной операции армии РФ на территории Украины.

По мнению Улучевика, данный сайт мог быть создан сотрудниками украинского Министерства иностранных дел, ввиду чего Анкаре следует вызвать посла Украины в МИД Турции для разъяснений.