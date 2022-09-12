Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
В попытке контрнаступления участвовали боевики ВСУ численностью до двух рот — мотострелковой и танковой, которые выдвинулись из Первомайского к населенному пункту Пески.
Информация о провальной попытке контрнаступления ВСУ появилась в телеграм-канале военного корреспондента Георгия Медведева. Как сообщает военкор, украинские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны бойцов «Сомали» и 11-го полка народной милиции ДНР.
В результате попутка контратаки ВСУ была жестко подавлена. Украинские войска вынуждены были бежать с поля боя, оставив на нем две подбитых БМП и два подбитых танка, а также множество убитых.
Украинская сторона, включая высшее военное руководство, пока никак не прокомментировала данную информацию.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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