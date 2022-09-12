Эта информация получена от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — организации, созданной на Украине под давлением Запада для контроля над тем, как украинские власти используют гуманитарную помощь для населения, получаемую от Запада.

Как стало известно, НАБУ открыло уголовное дело по фактам разворовывания гуманитарной помощи, которая в результате так и не дошла до своих получателей — простых украинских граждан.

По словам представителя НАБУ Евгения Шевченко, в Запорожской области была разворована практически вся гуманитарная помощь, которая в результате попала в местные магазины и была реализована по ценам, увеличенным примерно в три раза. В общей сложности речь идет об объемах, которые были доставлены в 220 грузовых автомобилях, 389 железнодорожных вагонах и 22 морских контейнерах.

В числе подозреваемых — председатель фракции «Слуги народа» парламенте Давид Арахамия и его партнер Вемир Давитян, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, один из его заместителей Кирилл Тимошенко. Как удалось выяснить НАБУ, перечисленные лица придумали преступную схему, а исполнителями стали руководитель Запорожской военной администрации Александр Старух со своим заместителем Златой Некрасовой, а также секретарь городского совета Анатолий Куртев и депутат местного парламента Виктор Щербина.

Аналогичные претензии у представителей НАБУ имеются также к руководству Одесской и Днепропетровской областей.

На данный момент Тимошенко, Некрасова и Давитян вместе со своими семьями находятся в Вене. Всего за месяц до коррупционного скандала Некрасова получила из рук украинского президента Зеленского одну из самых престижных на Украине наград — орден княгини Ольги, который вручается женщинам за особые достижения и заслуги перед Украиной.

В ответ Тимошенко отверг все обвинения и назвал Шевченко «украинской гнидой». Представитель НАБУ в долгу не остался и пообещал «сгноить Тимошенко в тюрьме», параллельно назвав его «этой падалью».

Сотрудники СБУ совершили более 20 обысков в домах подозреваемых, офисах запорожской администрации, на складах. Были обнаружены крупные суммы наличных денег, а также незарегистрированное оружие.

В настоящее время расследование продолжается, но Запад уже выразил резкое недовольство сложившейся ситуацией и обвинил президента Зеленского вместе с его командой в разворовывании гуманитарной помощи.