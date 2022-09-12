Росгвардейцы задержали девятерых пособников ВСУ в ЛНР

Росгвардия сообщила об успешном задержании девятерых пособников украинских бойцов и обнаружении схронов с вооружением ВСУ в ЛНР.

В понедельник, 12 сентября 2022 года, пресс-служба Росгвардии сообщила представителям СМИ, что в ходе специальных адресных мероприятий росгвардейцы совместно с сотрудниками других ведомств провели успешную операцию по задержанию девятерых пособников Вооружённых сил Украины, которые сотрудничали с украинскими военными на территории ЛНР.

Отмечается, что помимо прочего российские силовики обнаружили десять схронов с оружием и боеприпасами ВСУ, часть из которого была направлена Западом на Украину в рамках оказания военной помощи.